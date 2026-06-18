Der Coach schrieb von einem Jahr, "auf das ich sehr positiv zurückblicke". Sein Auftrag sei gewesen, RB in den Europapokal zurückzuführen, das Auftreten der Mannschaft zu verändern und eine nachhaltige Hierarchie in der Kabine zu formen. "Viele Veränderungen wurden vorgenommen. Ein Jahr später können wir festhalten, dass wir es gemeinsam geschafft haben, diesen Auftrag zu erfüllen", resümierte der gebürtige Schleswig-Holsteiner. "Vieles von dem Erreichten fühlt sich heute selbstverständlich an. Vor einem Jahr gab es viele, die uns das nicht zugetraut hätten. Der Verein ist wieder auf Kurs!"