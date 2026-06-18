Leipzig - Einen Tag nach dem Rauswurf bei RB Leipzig hat sich Trainer Ole Werner mit Worten des Dankes und ohne Groll öffentlich gemeldet. An seine ehemaligen Spieler gerichtet schrieb der 38-Jährige auf der Plattform LinkedIn: "Eure Professionalität und Leidenschaft haben uns auch durch schwierige Phasen getragen. Ihr seid im wahrsten Sinne ein Team! Ich habe jeden Moment mit euch genossen, es war mir eine Ehre!" Werner musste beim sächsischen Fußball-Bundesligisten nach nur einer Saison schon wieder gehen - und das, obwohl er als Tabellendritter die Champions League erreicht hatte.