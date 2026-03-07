Berlin - Der VfL Wolfsburg taumelt weiter dem Absturz in die Zweitklassigkeit entgegen und steht wohl vor dem nächsten Trainerwechsel. Der Werksclub verlor seine zum "Endspiel" ausgerufene Heimpartie gegen den Hamburger SV mit 1:2 (1:1) und droht als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Daniel Bauer, der das Team im November als Interimscoach übernommen hatte und in der Winterpause zum Cheftrainer befördert wurde, dürfte nach der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Spielen seinen Posten verlieren.