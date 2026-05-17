"Jetzt reicht's dann auch"

"Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Weil ich mich wirklich wie so ein Marathonläufer auf den letzten 500 Metern fühle, und eigentlich war ich schon am Boden zum Krabbeln. Jetzt reicht's dann auch", sagte Aytekin. Er wolle die Energie seines emotionalen Abschieds mit in den Ruhestand nehmen. "Ich hoffe, dass ich das jetzt so für mich ja noch lange Jahre bewahren kann, weil der Fußball mir sehr viel gegeben hat und die Menschen werden mir fehlen, tatsächlich", sagte der gebürtige Nürnberger.