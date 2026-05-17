München - Deniz Aytekin schämte sich nicht für seine Tränen. Immer wieder wischte sich der Schiedsrichter vor und nach seinem letzten Einsatz in der Fußball-Bundesliga die feuchten Augen, tief bewegt genoss er die finalen Momente seiner Laufbahn. "Wahnsinn, dass es noch mal so emotional wird und diese Achterbahnfahrt", sagte der 47-Jährige, als er sein Abschiedsspiel beim 5:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln hinter sich gebracht hatte. "Der Rahmen war unglaublich und ich bin so dankbar, dass es jetzt so zu Ende geht", erklärte Aytekin.