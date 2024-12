Fußball-Bundesliga: Torjäger Kane zurück und gleich in Bayerns Startelf

München - Drei Wochen nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel meldet sich Harry Kane beim FC Bayern München zurück und steht im letzten Spiel des Jahres gleich wieder in der Startformation des Tabellenführers. Im Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen RB Leipzig hoffen die Münchner eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in Mainz auf Tore des Engländers, der in der Offensive schmerzhaft vermisst wurde.