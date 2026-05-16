Höfler bei Auswechslung gefeiert

Nach dem Seitenwechsel zunächst ein verändertes Bild: Freiburg stürmte, RB verteidigte. Ginter traf aus wenigen Metern zum 3:1 und unterstrich einmal mehr seine Topform. Der Abwehrchef des SC hofft weiter auf einen Platz im deutschen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer.