Freiburg-Coach: "Es ist nicht viel, aber... "

SC-Trainer Julian Schuster konnte gut nachvollziehen, dass sein Torwart frustriert war. "Es gibt in der Vergangenheit Situationen, wo diese Momente schon ausreichend waren, um eben auch Foul zu pfeifen. Es ist nicht viel, aber es beeinträchtigt auf jeden Fall den Torhüter in seiner Situation, was das Verteidigen angeht", meinte er.