Augsburg (dpa/lby) - Nach dem Fehlstart ins neue Jahr hat Trainer Jess Thorup beim FC Augsburg eine dringende Verbesserung der Offensivleistung gefordert und eine Trendwende in Auswärtsspielen zum sofortigen Ziel erklärt. Nach dem 0:1 gegen den VfB Stuttgart "müssen wir das jetzt drehen", mahnte Thorup vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin.