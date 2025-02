Fußball-Bundesliga Thorups Ansage nach Fehlschuss: "Übe persönlich mit Frank"

Dahmen "verzweifelt" hinten im Tor

Im nächsten Spiel werde Onyeka dann in einer ähnlichen Situation "hoffentlich auch das Tor machen" und der FC Augsburg das Spiel gewinnen, sagte Thorup. Onyeka bot sich am Freitagabend in der 82. Minute nach einem feinen FCA-Angriff die große Möglichkeit, ungestört aus 14 Metern in zentraler Position zu schießen. Er zielte jedoch rechts am Tor vorbei.