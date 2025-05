Nachdem der FCA famos in die Rückrunde gestartet war und Chancen auf einen Platz im internationalen Geschäft hatte, sind diese Positionen in der Tabelle an den kommenden zwei Spieltagen nicht mehr zu erreichen. Die Fuggerstädter gehen als Elfte in den 33. Spieltag und wollen sich für die jüngsten Rückschläge gegen Kiel (1:3), in Leverkusen (0:2) und gegen Eintracht Frankfurt (0:0) revanchieren. Stuttgart hat zuletzt sechs Liga-Heimspiele in Serie verloren. "Das habe ich natürlich mitbekommen", sagte Thorup. "Es gibt Hoffnung, dass - egal, wie das Spiel läuft - es Möglichkeiten für uns gibt."