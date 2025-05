München - Vor seinem letzten Bundesligaspiel am Samstag mit dem FC Bayern München und der anschließenden Club-WM in den USA hat Fußball-Weltmeister Thomas Müller noch nicht über seine Zukunft entschieden. "Ich weiß es noch nicht. Es gibt aktuell noch nichts Konkretes, aber ich habe natürlich Ideen. Wir halten es spannend", sagte der 35-Jährige dem TV-Sender Sky. Denkbar sei ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS.