Fußball-Bundesliga Tabelle egal: Kompany hofft auf "Spektakel" und lobt Sahin

"Ich will einfach gewinnen in Dortmund"

Sein Ziel für das Topspiel ist nach dem 1:0 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und dem DFB-Pokal-Kracher gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen am kommenden Dienstag klar. "Ich will einfach gewinnen in Dortmund", sagte Kompany.