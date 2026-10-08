Fußball-Bundesliga: Stuttgarter Nationalspieler Mittelstädt verkündet Baby-News

Stuttgart - Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt und seine Ehefrau Lea erwarten ein Baby. Auf Instagram veröffentlichte das Paar mehrere Fotos - darunter Ultraschallbilder und eines, auf dem der gemeinsame Hund ein Halstuch mit der Aufschrift "Big Brother" trägt. "Just us... plus one" ("Nur wir... plus eins") schrieb Mittelstädts Frau dazu. Das Paar ist seit dem 31. Dezember 2024 verheiratet. Das Geschlecht des erwarteten Babys teilte es nicht mit.