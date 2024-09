Fußball-Bundesliga Stuttgart und Freiburg mit Schwung ins Liga-Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Beflügelt von ihren jüngsten Siegen gehen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in den 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Beide Teams sind am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) im Einsatz. Der VfB, der am vergangenen Sonntag mit 5:1 gegen Borussia Dortmund gewann, tritt beim VfL Wolfsburg an. Die Freiburger empfangen eine Woche nach ihrem 3:0 in Heidenheim den bislang noch sieglosen Aufsteiger FC St. Pauli.