Fußball-Bundesliga Stuttgart hat leichtes Spiel bei harmloser Borussia

Mönchengladbach - Der VfB Stuttgart bleibt durch einen erst spät verdienten Sieg bei Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach gut im Rennen um die Champions-League-Teilnahme. Die seit fast zwei Monaten in der Fußball-Bundesliga ungeschlagenen Schwaben gewannen mit 3:0 (1:0) in Gladbach und feierten den 17. Sieg insgesamt am Niederrhein - so häufig wie bei keinem anderen Gegner. Jamie Leweling (30. Minute), ein Eigentor von Joe Scally (67.) und der eingewechselte Deniz Undav (74.) sorgten für die Tore für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß, das erst in der zweiten Halbzeit souverän wurde.