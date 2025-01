Berlin - Den Problemen seiner Stürmer geht Union-Trainer Steffen Baumgart mit großem Optimismus entgegen. "Ich kann ihnen nur sagen, was mir als Stürmer geholfen hat, was mir als Trainer geholfen hat, Jungs in die Position zu kriegen", sagte der frühere Bundesliga-Angreifer vor dem Spiel der Berliner am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. "So mancher Stürmer hat woanders nicht getroffen und bei mir hat er getroffen."