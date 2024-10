Fußball-Bundesliga Stratege Stiller: Stuttgarts Mann mit dem Taktgefühl

Bayern "größte Aufgabe - vielleicht sogar in Europa"

Stuttgarts Trainer geht mit voller Konzentration und maximalem Respekt an die Hürde in München heran. "Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa", sagte Hoeneß. "Es ist definitiv so, dass die Bayern wieder zu alter Stärke zurückgekommen sind." Sein Kollege Vincent Kompany, seit Sommer auf der Bayern-Bank, "scheint da einen sehr guten Job zu machen." Der Kader sei "brutal" besetzt.