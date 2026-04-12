Stuttgart - Angeführt von seinen Nationalspielern hat der VfB Stuttgart wichtige Punkte im Kampf um die Champions League gesammelt und dem Hamburger SV einen Dämpfer verpasst. Die Schwaben bezwangen die Hanseaten am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga hochverdient mit 4:0 (2:0), kletterten in der Tabelle wieder auf Platz drei und liegen nun vier Punkte vor dem Fünften. Der HSV blieb zum vierten Mal in Serie sieglos, hat aber weiter recht komfortable sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.