Fußball-Bundesliga: Steiler Aufstieg: Bayern voll des Lobes für jungen Urbig

Im sechsten Liga-Spiel erstmals ohne Gegentor

Der 21-Jährige sei "genau das, was wir uns vorgestellt haben", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Urbig habe "großes Potenzial" und bisher "sehr, sehr gute Leistungen" gezeigt. Dass er auch dank einer Glanzparade gegen den Heidenheimer Sirlord Conteh in der sechsten Liga-Partie am Samstag erstmals zu null gespielt hat, täte dem Keeper sicher besonders gut, meinte Eberl.