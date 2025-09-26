Fußball-Bundesliga "Stadion anzünden": Für Heidenheim zählt nur ein Sieg

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim misst dem Krisenduell mit dem FC Augsburg extreme Bedeutung bei. Auch, wenn es noch früh in der Saison sei, forderte der 51-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) klipp und klar: "Gerade für uns zählt nur ein Sieg morgen, das formulieren wir auch deutlich." An eine Niederlage wolle er nicht denken, so Schmidt: "Die würde uns über Wochen hinaus in eine Region bringen, in der es ganz schwierig ist, sich wieder rauszuarbeiten."