Hamburg (dpa/lno) - Mannschaftliche Geschlossenheit gegen individuelle Qualität. Das ist das Rezept, mit dem der FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Rekordmeister Bayern München bestehen will. "Je länger die Null steht, desto besser ist es für uns", sagte St.-Pauli-Coach Alexander Blessin vor der Partie des Tabellen-15. gegen den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Für den 51-Jährigen steht aber ebenso fest: "Wir wollen nicht in Ehrfurcht erstarren."