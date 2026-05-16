Fußball-Bundesliga St. Pauli verliert Klassenkampf - Wolfsburg wahrt Chance

Mit 29 Toren stellte der FC St. Pauli die harmloseste Offensive der Liga. Zwar hatte der Club viele schnelle Spieler für das Umschaltspiel geholt, ein Torjäger war nicht darunter. Im Transferfenster im Winter wurde nicht reagiert.

Auch war die Abwehr nicht mehr der Garant wie in der Saison 2024/2025. Damals hatten die Hamburger die zweitwenigsten Tore (41) kassiert, diesmal waren es 18 mehr. Dazu kam in der Saison noch Verletzungspech. Zahlreiche Leistungsträger wie Kapitän Jackson Irvine fehlte über mehrere Wochen.

Kiezclub vor dem Umbruch

Klar ist, der FC St. Pauli steht nach dem Abstieg vor einem Umbruch. Der Weggang von Blessin wird erwartet. Auch wenn Göttlich vor dem Spiel noch abwiegelte. "Wir haben überhaupt keinerlei andere Signale erhalten und gesendet", hatte er bei Sky gesagt.



Zwei Jahre Abstiegskampf haben aber dem Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler viel abverlangt. "Einen Abstiegskampf mitzuerleben, kostet extrem viel Kraft", hatte der 52-jährige Blessin vor dem vorletzten Spieltag gesagt.

Auf dem Arbeitsmarkt Bundesliga werden nach der Saison einige Trainer-Stellen frei. Blessin hat Chancen, eine der Positionen zu ergattern. Schon vor dem Saisonfinale wurde er mit dem VfL Wolfsburg und auch dem FC Augsburg in Verbindung gebracht.

Leistungsträger werden gehen

Auch im Kader wird es einen Aderlass geben. Kiez-Helden wie Kapitän Irvine, Torwart Nikola Vasilj, Abwehrchef Hauke Wahl oder der gegen Wolfsburg erkrankt fehlende Defensiv-Allrounder Eric Smith werden kaum noch zu halten sein und haben das Interesse anderer Clubs geweckt.

Auf Sportchef Bornemann warten herausfordernde Aufgaben in den kommenden Wochen: wahrscheinlich einen neuen Trainer finden, eine neue Mannschaft zusammenstellen - und damit wieder für Partys zu sorgen. Dann allerdings in der 2. Bundesliga.