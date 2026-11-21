Zuletzt hatte sich auch der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Rummenigge in die Debatte eingeschaltet. Nach Musialas Comeback beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag verwies Rummenigge auf die "stolze Summe", die mit Musiala vereinbart worden sei. "Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar", sagte Rummenigge und führte aus: "Dass man dann als Verein sich darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und für völlig normal."