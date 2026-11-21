München - Die Spielergewerkschaft Fifpro hat die Spitze des FC Bayern wegen ihres Verhaltens in der Debatte um Jamal Musialas Gesundheit und seinen Vertrag gerügt. Bei den Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge handele es sich "um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben", teilte die Fifpro mit und betonte: "Ein Verein von Bayerns Rang sollte es besser wissen."