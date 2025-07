München (dpa/lby) - Der FC Bayern München ist an den ersten fünf Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison viermal abends im Einsatz. Eine gute Woche nach dem bereits zuvor festgelegten Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig am Freitag, 22. August (20.30 Uhr), in der Allianz Arena tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister am 30. August (18.30 Uhr) beim FC Augsburg an.