Frankfurts Zugänge liefern direkt

Während Guirassy im Formtief steckt, zeigten die Frankfurter Zugänge Younes Ebnoutalib und Arnaud Kalimuendo ihr Potenzial auf. In Co-Produktion sorgten die beiden für das 2:2. Während der von Nottingham Forest ausgeliehene Kalimuendo das Tor vorbereitete, erzielte der vom Zweitligisten SV Elversberg gewechselte Ebnoutalib seinen ersten Treffer im ersten Bundesliga-Spiel.

"Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Tag heute für ihn, auch noch vor der Kurve", sagte Toppmöller über seinen neuen Angreifer, der gebürtiger Frankfurter ist. Der Torjäger selbst zeigte sich beim Pay-TV-Sender Sky nach der Partie überwältigt. "Ich bin noch immer ein bisschen sprachlos, es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Gefühl, dass ich bei meinem Debüt auch noch ein Tor schieße."

Für Ebnoutalib setzt sich der rasante Aufstieg fort. Vor etwas mehr als einem Jahr spielte er noch in der Regionalliga für den FC Gießen. Wenigstens einer der Protagonisten vom 3:3 durfte sich also doch noch wie ein Sieger fühlen.