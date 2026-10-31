Doch der frühere Bayern-Coach Niko Kovac hatte als BVB-Coach zu früh gejubelt. Schiedsrichter Tobias Stieler schaute sich die Entstehung des Treffers noch einmal am Video-Bildschirm an und nahm ihn wegen der Abseitsstellung von Carney Chukwuemeka zurück. Der Österreicher hatte Urbig zudem noch am Kopf getroffen. Der Torhüter musste behandelt werden.

Starke Bayern-Reaktion nach zwei Verletzungen

Bei Saibari und Gnabry half das nicht. Der marokkanische Nationalspieler Saibari verletzte nach einem Zusammenprall mit Borussia-Torwart Kobel nach einer verpassten Großchance. Der 25-Jährige konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten. Gnabry konnte wenig später zwar selbst vom Rasen gehen, aber eine Fortsetzung des Spiels war auch für ihn nicht mehr möglich.

Nach den zwei Ausfällen zeigten die Bayern eine starke Reaktion. Ausgangspunkt beim 1:0 war ein Fehlpass von Dortmunds Nationalspieler Felix Nmecha zu Laimer. Nach Doppelpass mit Olise war Laimer nicht mehr aufzuhalten. Zwar scheiterte der Österreicher zunächst am starken Kobel - doch im zweiten Versuch war der Ball drin. Da war auch die mit bis dahin nur vier Gegentoren beste Abwehr in Europas Top-5-Ligen überwunden.

Kane schießt an Latte und Pfosten

Laimer wäre - erneut nach Olise-Zuspiel - beinahe ein Doppelpack geglückt (47.), doch er scheiterte an Kobel. Nach Handspiel von Nmecha verpasste Kane wenig später das 2:0, als er den Ball vom Elfmeterpunkt an die Latte schoss. Es war der achte Aluminiumtreffer der Bayern in dieser Saison - Ligahöchstwert.

Das rächte sich schnell. Chukwuemeka drang in den Münchner Strafraum ein und legte für Guirassy auf. Der verwandelte in bester Stürmer-Manier zum Ausgleich. Sechs Minuten später jubelten aber wieder die Hausherren. Nach einer Flanke von Kimmich legte Kane überlegt per Kopf auf den herausragenden Upamecano ab - und der brauchte nur noch einzuschieben. Kane selbst hatte danach noch zweimal Schusspech. Dortmund drängte auf den Ausgleich. Mit Erfolg.