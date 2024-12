Der Spitzenreiter aus Bayern bestreitet seine Generalprobe für den Pflichtspielstart am 6. Januar (18.00 Uhr) beim 17-maligen österreichischen Meister FC Red Bull Salzburg. Am 11. Januar (18.30 Uhr) wird es für Jamal Musiala & Co. in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach wieder ernst.