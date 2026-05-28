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Fußball-Bundesliga So sieht der Sommerfahrplan des FC Bayern aus

Viele Bayern-Stars sind in diesem Sommer im WM-Einsatz. Vincent Kompany bittet einen Tag nach dem Endspiel in den USA zum Trainingsauftakt.

Fußball-Bundesliga: So sieht der Sommerfahrplan des FC Bayern aus
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Die Bayern starten nach dem WM-Finale ihre Vorbereitung. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

München - Doublesieger FC Bayern startet einen Tag nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft seine Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Münchner haben den Trainingsauftakt auf den 20. Juli angesetzt. Durch die WM-Teilnahme zahlreicher Nationalspieler in den Wochen zuvor wird Trainer Vincent Kompany zunächst aber - wie gewohnt nach einem Großereignis - nicht der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Das WM-Endspiel findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.

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Der deutsche Rekordmeister bestreitet das erste Testspiel auf die neue Spielzeit am 25. Juli beim SV Wehen-Wiesbaden. Vom 1. bis zum 8. August machen die Münchner in Südkorea und Hongkong Station. Nach ihrer Rückkehr bestreiten die Bayern am 15. August ein Freundschaftsspiel in der Allianz Arena gegen RB Leipzig.

Im Franz Beckenbauer Supercup ist der Doublesieger am 22. August gegen Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga ist auf den 28. August terminiert. In die erste DFB-Pokal-Runde startet Kompanys Team am 1. oder 2. September.