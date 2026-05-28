Fußball-Bundesliga: So sieht der Sommerfahrplan des FC Bayern aus

München - Doublesieger FC Bayern startet einen Tag nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft seine Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Münchner haben den Trainingsauftakt auf den 20. Juli angesetzt. Durch die WM-Teilnahme zahlreicher Nationalspieler in den Wochen zuvor wird Trainer Vincent Kompany zunächst aber - wie gewohnt nach einem Großereignis - nicht der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Das WM-Endspiel findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.