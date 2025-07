Keine 60 Millionen Euro für Woltemade

Mehr Zweifel hat Hamann an Woltemade. 60 Millionen Euro würde er für den 23 Jahre alten Stürmer nicht zahlen, auch wenn er ihm zutraue, bei den Bayern zu spielen. "Aber du kannst ja nicht so einen Spieler holen, der vor zwölf Monaten ablösefrei ist, und für ihn jetzt 60 oder noch mehr Millionen bezahlen", sagte Hamann. "Das ist ja ein Geschäftsmodell, das früher oder später in den Ruin führt."