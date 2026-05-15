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Fußball-Bundesliga Siegen und hoffen: Augsburgs Weg in den Europapokal

Augsburg kämpft gegen Freiburg und Frankfurt um einen Startplatz in der kommenden Conference League. Dabei könnte es zu einer sehr kuriosen Tabellenkonstellation kommen.

Fußball-Bundesliga: Siegen und hoffen: Augsburgs Weg in den Europapokal
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Können die Augsburger Marius Wolf (links) und Michael Gregoritsch im Saisonfinale sogar über einen Europacup-Platz jubeln? (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Nach einer starken Rückrunde in der Fußball-Bundesliga wird der FC Augsburg die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Doch die Schwaben wollen mehr: Sie haben die Chance, es in die Conference League zu schaffen. Es kommt dabei zum Fern-Dreikampf zwischen dem SC Freiburg auf Platz sieben (44 Punkte/Tordifferenz: -9), der achtplatzierten Eintracht aus Frankfurt (43/-4) und Augsburg (43/-12). Was muss passieren, damit der FCA auf den für den Europacup nötigen siebten Platz springt? 

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Der FCA klettert auf Platz sieben:

- mit einem Sieg bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn gleichzeitig Frankfurt gegen den VfB Stuttgart und Freiburg gegen RB Leipzig nicht gewinnen

- mit einem Unentschieden bei Union Berlin, wenn sowohl Frankfurt gegen Stuttgart und als auch Freiburg deutlich gegen Leipzig verlieren

Kurioses Szenario ist möglich

Ein besonderes Szenario winkt für den Fall, dass der FCA remis spielt und Freiburg wenige Tage vor dem Europa-League-Finale eine deutliche Heimniederlage kassiert. Dann wären beide Teams nämlich punktgleich und könnten zudem das exakt gleiche Torverhältnis aufweisen, also genauso viele Treffer erzielt und kassiert haben wie der Tabellenrivale. 

In dem Fall würde der FCA jubeln: Denn dann zählt das Gesamtergebnis der zwei direkten Duelle in der Saison, und das spricht nach Augsburgs Auswärts-3:1 am ersten Spieltag und dem 2:2 im Januar für das Team von Coach Manuel Baum.