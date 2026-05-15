Augsburg (dpa/lby) - Nach einer starken Rückrunde in der Fußball-Bundesliga wird der FC Augsburg die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Doch die Schwaben wollen mehr: Sie haben die Chance, es in die Conference League zu schaffen. Es kommt dabei zum Fern-Dreikampf zwischen dem SC Freiburg auf Platz sieben (44 Punkte/Tordifferenz: -9), der achtplatzierten Eintracht aus Frankfurt (43/-4) und Augsburg (43/-12). Was muss passieren, damit der FCA auf den für den Europacup nötigen siebten Platz springt?