Leipzig - Mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen kann RB Leipzig die Qualifikation zur Champions League bereits perfekt machen. Am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga würden die Sachsen davon profitieren, dass die Verfolger Stuttgart und Hoffenheim sich im direkten Duell gegenseitig die Punkte nehmen. In Leverkusen kann Trainer Ole Werner heute (18.30 Uhr/Sky) wieder auf die genesenen Stammspieler Nicolas Seiwald, Castello Lukeba und David Raum zurückgreifen.