Vor 29.563 Zuschauern in der Leverkusener Arena sorgten die Tore von Patrik Schick (13. Minute) und Emiliano Buendia (45.+1) nach zwei sieglosen Spielen in Serie wieder für einen Erfolg der Werkself. Für Augsburg bedeutete die Niederlage das Ende einer starken Serie: Erstmals in diesem Jahr mussten die Fuggerstädter auswärts eine Niederlage hinnehmen. Nach zuvor acht Auswärtssiegen in Serie ließ die Pleite die Hoffnungen auf eine Qualifikation für das internationale Geschäft deutlich schwinden.