Mainz - Mit einer mageren Nullnummer haben der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg ihre Erfolgsserien in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Rheinhessen sind seit Mitte Oktober in nunmehr sieben Heimspielen ungeschlagen, die bayerischen Schwaben haben in diesem Kalenderjahr noch kein Liga-Auswärtsspiel verloren.