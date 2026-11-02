München - Der FC Bayern München und Scouting-Chef Nils Schmadtke gehen getrennte Wege. Nach "vertrauensvollen Gesprächen" habe man sich "einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Schmadtke (37) wird den Club zum 31. Januar 2027 verlassen. Er hatte im Oktober 2024 als Abteilungsleiter die Leitung des Scoutings für die Lizenzmannschaft und den FC Bayern Campus übernommen.
Fußball-Bundesliga Scouting-Chef Schmadtke verlässt FC Bayern Ende Januar 2027
dpa 02.11.2026 - 21:06 Uhr