Fußball-Bundesliga: Scouting-Chef Schmadtke verlässt FC Bayern Ende Januar 2027

"Nils Schmadtke war in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Scouting und in der Planung des Lizenzkaders eine sehr große Unterstützung. Als Head of Scouting hat er die Abteilung mit vielen neuen Ideen gestaltet. Ich möchte mich bei ihm für seine sehr gute Arbeit bedanken und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.