BVB-Stürmer Karim Adeyemi blickt Müllers Ende in München ebenfalls wehmütig entgehen. "Seit ich lebe, kenne ich Bayern München nicht ohne Thomas Müller und deswegen ist es sehr, sehr hart", sagte der 23 Jahre alte Dortmunder. "Aber jeder Spieler wird älter, und so langsam gehen die ganzen Spieler in die Rente." Müller werde dem FC Bayern auf jeden Fall fehlen.