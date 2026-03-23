Der 19-Jährige ist eine der großen Entdeckungen dieser Bundesliga-Saison. In 26 Ligaspielen traf er zehnmal und bereitete sieben Tore vor. Diomande war im Sommer vom spanischen Zweitligisten CD Leganes nach Leipzig gewechselt und sorgt seitdem für Aufsehen. Er wurde Nationalspieler der Elfenbeinküste, die in der WM-Vorrunde auch auf Deutschland trifft. Bislang bestritt der Stürmer neun Länderspiele und erzielte drei Treffer.