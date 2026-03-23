Leipzig - Yan Diomande wird nicht wie geplant zu den Länderspielen der Elfenbeinküste reisen. Dem Angreifer von Bundesligist RB Leipzig macht seit dem 5:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim eine Schulterverletzung zu schaffen.
RB Leipzigs Sturmjuwel fällt aus. Das ist zur Verletzung des Ivorers bekannt.
Leipzig - Yan Diomande wird nicht wie geplant zu den Länderspielen der Elfenbeinküste reisen. Dem Angreifer von Bundesligist RB Leipzig macht seit dem 5:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim eine Schulterverletzung zu schaffen.
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Und die lasse derzeit keine Einsätze zu, gaben die Sachsen bekannt. Eine genaue Diagnose und die Länge der Ausfallzeit wurden nicht mitgeteilt. Das sei erst in den kommenden Tagen möglich, hieß es in einer Vereinsmitteilung.
Am Wochenende war Medienberichten zufolge von einer kürzeren Ausfallzeit als zunächst befürchtet die Rede. Demnach soll es sich nicht um eine Schultereckgelenksprengung handeln, so dass Diomande möglicherweise schon nach der Länderspielpause einsatzfähig sein könnte.
Der 19-Jährige ist eine der großen Entdeckungen dieser Bundesliga-Saison. In 26 Ligaspielen traf er zehnmal und bereitete sieben Tore vor. Diomande war im Sommer vom spanischen Zweitligisten CD Leganes nach Leipzig gewechselt und sorgt seitdem für Aufsehen. Er wurde Nationalspieler der Elfenbeinküste, die in der WM-Vorrunde auch auf Deutschland trifft. Bislang bestritt der Stürmer neun Länderspiele und erzielte drei Treffer.