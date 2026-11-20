München - Der FC Bayern München muss durch die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise die Ausfälle der nächsten Offensivspieler hinnehmen. Nach Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari traf es beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln zunächst den englischen Nationalmannschaftskapitän Kane. Außer dem Ballon d'Or-Gewinner erwischte es wenig später auch noch Olise. Während Kane direkt raus musste, versuchte es der Franzose Olise nach der Behandlung vor der Pause zunächst weiter. Nach dem Wiederanpfiff blieb er aber in der Kabine. Nach Sky-Informationen soll Olise das Stadion auf Krücken verlassen haben.