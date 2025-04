Für Musiala, der für die Münchner in der ausverkauften Augsburger Arena in der 42. Minute mit seinem zwölften Saisontor für den 1:1-Pausenstand gesorgt hatte, kam Routinier Thomas Müller ins Spiel. Der Zeitpunkt der Verletzung von Musiala ist äußerst ungünstig für die Münchner, die am kommenden Dienstag in der Champions League Inter Mailand zum Viertelfinal-Hinspiel empfangen.