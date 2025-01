Am Donnerstag musste eine Einheit vom Vormittag auf den Nachmittag verlegt werden, da zunächst der Trainingsplatz am Borussia-Park geräumt werden musste. "Heute wird es eher auf einer kleinen Fläche möglich sein, zu trainieren. Auch morgen werden wir das Training nach hinten verschieben", sagte Borussen-Coach Gerardo Seone am Mittag.