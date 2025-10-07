Fußball-Bundesliga: Schlager, Kampl und Werner wieder im RB-Mannschaftstraining

Leipzig - Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig. Der österreichische Nationalspieler, der mit einer Muskelverletzung in der Wade über drei Wochen ausgefallen war, trainierte am Dienstag wieder beim sächsischen Fußball-Bundesligisten mit. Auch die zuletzt in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 in Dortmund im Kader fehlenden Timo Werner (Leistenprobleme) und Kevin Kampl (Infekt) waren im ausgedünnten Profikader, der mit zehn U19-Spielern aufgefüllt worden war, während der Länderspielpause wieder mit dabei.