Sinsheim - Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hat sich zu Gerüchten über ein Engagement von Sandro Wagner vor dessen Amtsantritt beim FC Augsburg geäußert. Auf die Frage, ob es eine Kontaktaufnahme mit Wagner nur zur Beruhigung von Dietmar Hopp gegeben habe oder ob Christian Ilzer wirklich auf der Kippe gestanden habe, sagte Schicker dem "Kicker": "Es war schon ein sehr herausforderndes Frühjahr. Es gehört dann auch zu meinem Job, mir darüber Gedanken zu machen und mich mit anderen Trainern zu unterhalten."