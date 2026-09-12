Fußball-Bundesliga SC Freiburg feiert historischen Start – Gladbach geht unter

Freiburg - Trainer Eugen Polanski steckt mit Borussia Mönchengladbach schon nach drei Spieltagen tief in der Krise. Gegen den neuen Spitzenreiter SC Freiburg verlor die Elf vom Niederrhein nach einer schwachen Leistung 0:5 (0:2) - und damit auch ihr drittes Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga. Yannik Engelhardt (23. und 79. Minute), Igor Matanovic (29./77.) sowie Maximilian Eggestein (86.) erzielten die Freiburger Tore vor 34.700 Zuschauern. Gladbachs Kapitän Tim Kleindienst (52.) sah Gelb-Rot.