Fußball-Bundesliga SC Freiburg feiert historischen Start – Gladbach geht unter

Bei den Gästen war die Stimmung schon vor dem Spiel schlecht. "Weniger TikTok gucken", hatte Kleindienst seinen Teamkollegen nach dem 3:4 vor einer Woche gegen Elversberg empfohlen. Dazu befragt sagte Sportchef Rouven Schröder vor der Freiburg-Partie bei Sky: "Es hat sich viel angesammelt, Tim ist maximal ehrgeizig. Das sind wir auch. Und da ist jeder Typ anders. Man kann sachlich sein in der Emotion. Der andere ist halt ein Stück weit emotionaler."