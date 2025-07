Länger der Ausfalldauer offen

Wie lange Musiala ausfällt, kann noch nicht prognostiziert werden. Laut FC Bayern ist die Operation erfolgreich verlaufen. Musiala soll demnach bereits am Dienstag mit den ersten Reha-Einheiten beginnen. Er werde "die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen", hieß es vage in der Vereinsmitteilung. Die Nationalmannschaft muss in der kompletten WM-Qualifikation auf Musiala verzichten.