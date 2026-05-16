Leipzig - 65 Punkte hat RB Leipzig in dieser Bundesliga-Saison bislang geholt. Am letzten Spieltag könnte der vereinseigene Rekord geknackt werden. Dafür müssen die Sachsen aber beim Europa-League-Finalisten SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewinnen. Mit dann 68 Zählern hätte man die bisherige Bestmarke aus der Bundesliga-Premierensaison um einen Punkt übertroffen. Und genau das ist das Ziel, nachdem man vor einer Woche das übergeordnete Vorhaben - Champions-League-Teilnahme - bereits erreicht hat.