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Fußball-Bundesliga Saisonziel erreicht: Jetzt lockt RB ein Punkte-Rekord

Die Champions-League-Teilnahme hat Leipzig vor einer Woche eingetütet. Am letzten Spieltag geht das Team nun auf Rekordjagd.

Fußball-Bundesliga: Saisonziel erreicht: Jetzt lockt RB ein Punkte-Rekord
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Leipzigs Trainer Ole Werner möchte in Freiburg mit seinem Team einen internen Punkte-Rekord schaffen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - 65 Punkte hat RB Leipzig in dieser Bundesliga-Saison bislang geholt. Am letzten Spieltag könnte der vereinseigene Rekord geknackt werden. Dafür müssen die Sachsen aber beim Europa-League-Finalisten SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewinnen. Mit dann 68 Zählern hätte man die bisherige Bestmarke aus der Bundesliga-Premierensaison um einen Punkt übertroffen. Und genau das ist das Ziel, nachdem man vor einer Woche das übergeordnete Vorhaben - Champions-League-Teilnahme - bereits erreicht hat.

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"Die Mannschaft hätte es sich verdient, weil es eine besondere Truppe ist. Ich hoffe und glaube, dass wir mit einer entsprechenden Leistung in Freiburg die vielzitierte Kirsche auf die Torte setzen können", sagte Trainer Ole Werner. Freiwillig verzichten wird er im Breisgau auf Kapitän David Raum, der vor der WM eine zusätzliche Regenerationspause bekommt. Im Tor wird wohl letztmals als Nummer eins Peter Gulacsi stehen.