Fußball-Bundesliga: Sahin beklagt weitere BVB-Ausfälle vor DFB-Pokal

"Ich glaube nicht, dass sie spielen", sagte Sahin mit Blick auf den DFB-Pokal. "Wenn es nicht läuft, kommt so etwas noch dazu", meinte Sahin mit Blick auf die immer länger werdende Ausfallliste beim BVB. Man werde trotzdem versuchen, "in Wolfsburg eine Runde weiterzukommen", kündigte der Coach an.