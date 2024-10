Fußball-Bundesliga: Rose warnt vor Freiburgs starker linker Seite

Leipzig - Nach dem Ausfall von Spielmacher Xavi Simons will Marco Rose keine großen Alibis zulassen. Zugleich warnt der Coach von RB Leipzig vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg vor dem starken Flügel der Gäste. "Freiburg ist eine sehr stabile Mannschaft. Sie verteidigen unglaublich fleißig und intensiv. Sie haben eine bärenstarke linke Seite mit Vincenzo Grifo und Christian Günter", sagte Rose und fügte an: "Sie werden uns nicht viel anbieten. Wir brauchen Geduld, Power, Wucht und müssen Standards gut verteidigen."