Fußball-Bundesliga Rose warnt vor BVB: "Immer spezielle und schwierige Aufgabe"

Leipzig - Cheftrainer Marco Rose warnt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor den Qualitäten seines Ex-Clubs Borussia Dortmund. Denn es spiele laut Rose keine große Rolle, ob der BVB auswärts schwächer sei als daheim. "Wir schauen auf das, was der Gegner anbietet, was er spielt, welche Taktiken er die letzten Spiele auf den Platz gebracht hat", meinte Rose, der sein 100. Pflichtspiel als Leipziger Trainer absolviert."Es ist unabhängig, ob sie auswärts oder daheim spielen, weil es irgendwo immer das Gleiche ist, was die Abläufe betrifft".