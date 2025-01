Fußball-Bundesliga Rose von Baumgart abgegrätscht? "Baumi träumt"

Der heutige Cheftrainer von RB Leipzig kann sich an diese Szene nicht mehr erinnern. "Das hat Baumi geträumt", sagte Rose vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Unionern. Mainz hatte das Zweitligaspiel am 10. August 2002 mit 2:0 gegen die Köpenicker gewonnen.