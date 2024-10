Unmittelbar danach habe er Klopp kontaktiert, berichtete Rose. Dieser freue sich auf seine neue Aufgabe und auf seinen Urlaub bis zum Dienstantritt am 1. Januar. "Dementsprechend hat er sich dorthin auch verabschiedet", sagte Rose, der anfügte: "Weder ich - und ich denke auch Kloppo - wollen im Moment so viel aus dieser ganzen Nummer machen. Lasst ihn im Januar einfach mal anfangen und wirken und ein Gefühl für seine Rolle bekommen." Am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) trifft RB in der Champions League daheim ausgerechnet auf Klopps Ex-Club FC Liverpool.