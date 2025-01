Fußball-Bundesliga: Rose fordert Topleistung gegen Bayer - Bangen um Gulacsi

Leipzig - Nur mit einer außergewöhnlichen Leistung kann RB Leipzig erneut gegen Bayer Leverkusen bestehen. Wie im Hinspiel, als die Sachsen der Werkself die bislang einzige Bundesliga-Niederlage zufügten, soll auch an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Überraschung gegen den deutschen Meister gelingen. "Wir brauchen morgen eine Topleistung in allen Bereichen, müssen von Beginn an hellwach sein, alles weg verteidigen, aber auch selbst Akzente setzen", sagte Cheftrainer Marco Rose und betonte: "Im Hinspiel haben wir es echt gut gemacht und ich denke, eine wilde Partie kann uns auch morgen guttun."