Fußball-Bundesliga Rose beklagt fehlende Rückendeckung bei RB Leipzig

Bournemouth - Marco Rose hat die mangelnde Rückendeckung zum Ende seiner Amtszeit beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beklagt und für mehr Geduld mit Trainer Martin Demichelis geworben. "Die letzten Monate in Leipzig haben mit mir schon auch was gemacht", sagte Rose bei RTL/Sky Sport. Er habe ein Stück weit seine Leichtigkeit verloren. "Und natürlich brauchst du dann auch die volle Rückendeckung und Unterstützung in deiner Rolle des Vereins. Auch dort werden heutzutage viel zu früh Dinge infrage gestellt, obwohl man oft in einem Prozess ist, obwohl man hier und da verletzte Spieler hat, vielleicht auch hier und da mal das Quäntchen fehlt."