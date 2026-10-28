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Fußball-Bundesliga Rose beklagt fehlende Rückendeckung bei RB Leipzig

Marco Rose sagt, die letzten Monate bei RB Leipzig hätten ihm die Leichtigkeit genommen. Was er damals vermisst hat – und warum er nun für seinen Nachfolger wirbt.

Bournemouth - Marco Rose hat die mangelnde Rückendeckung zum Ende seiner Amtszeit beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beklagt und für mehr Geduld mit Trainer Martin Demichelis geworben. "Die letzten Monate in Leipzig haben mit mir schon auch was gemacht", sagte Rose bei RTL/Sky Sport. Er habe ein Stück weit seine Leichtigkeit verloren. "Und natürlich brauchst du dann auch die volle Rückendeckung und Unterstützung in deiner Rolle des Vereins. Auch dort werden heutzutage viel zu früh Dinge infrage gestellt, obwohl man oft in einem Prozess ist, obwohl man hier und da verletzte Spieler hat, vielleicht auch hier und da mal das Quäntchen fehlt."

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Rose trainierte den größten Fußball-Club seiner Heimatstadt von September 2022 bis März 2025. Zum Ende seiner Amtszeit galt das Verhältnis zu Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff als belastet, der in einem Interview bemängelt hatte, Leipzig habe in der Vergangenheit die Schwächen von Rekordmeister Bayern München nicht ausgenutzt.

Daumen bei Demichelis schon gesenkt

Seit Juli ist Rose Trainer beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth. "Das Jahr Pause hat mir dann schon gutgetan, ein paar Dinge auch zu rekapitulieren", sagte der 50-Jährige. Dort sei er in den ersten Tagen "relativ müde am Abend" gewesen, da viel auf ihn eingeprasselt sei. Erst am Sonntag hatte er mit dem 3:0 bei Manchester United den zweiten Sieg mit seiner neuen Mannschaft in der Premier League gefeiert.

Mit Blick auf seinen Ex-Club Leipzig beklagte er zudem den Umgang mit dem erst seit Sommer amtierenden Trainer Demichelis. Er habe das Gefühl, "dass der Daumen gesenkt ist. Und das ist natürlich kein angenehmes Gefühl, und wenn sich das dann auch bestätigt, dann ist das nicht schön für die handelnden Personen." Rose wünsche sich dort mehr Verantwortungsgefühl. Er wisse aber auch, dass man als Trainer einen privilegierten Job habe und Druck aushalten müsse.

In Leipzig war der beliebte und erfolgreiche Trainer Ole Werner im Sommer überraschend freigestellt worden. Bei vielen Fans hatte Demichelis dadurch nicht den Kredit, den ein neuer Trainer normalerweise hat. Dazu kommen vor allem auswärts schwache Leistungen und Ergebnisse. In der Bundesliga und in der Champions League gelang auswärts noch kein Punktgewinn, nur im Pokal siegte RB bei Viertligist Trier und bei Drittligist Essen.